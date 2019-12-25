В России заявили о приближении Украины к запуску "Орешника"

Поводом для такого шага станут атаки ВСУ на мирных жителей в Новороссийске.

Украина уже близка к тому, чтобы ВС России нанесли по ней удар ракетным комплексом "Орешник". Об этом член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил в беседе с Lenta.ru.

Парламентарий назвал террористическими атаки Вооруженных сил Украины на Новороссийск и Сочи. Он напомнил, что в ходе последнего налета пострадали люди, которые были на концерте в ДК "Фестивальный". Кроме того, удары ВСУ пришлись на район Приморского бульвара, где нет военных объектов.

Мы можем употребить "Орешник" при условии учащающихся террористических атак по мирному населению. Я думаю, Украина уже близка к тому, чтобы по ней хлестнули "Орешником". Андрей Колесник, депутат

Собеседник издания напомнил, что ВСУ использовали безэкипажные катера, поэтому была террористическая атака, которую поддерживают на Западе. Поэтому, "недалек тот час, когда украинская сторона почувствует, что такое "Орешник"", резюмировал Колесник.

В ночь на 24 мая российские подразделения атаковали украинские военные объекты ракетами "Орешник" в ответ на удар ВСУ по колледжу в Старобельске.

Фото: Минобороны России