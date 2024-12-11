С начала боевых действий Россия и Украина уведомили Красный Крест о 16 тыс. пленных

Среди них – как военные, так и гражданские лица.

С начала боевых действий в зоне спецоперации в феврале 2022 года Россия и Украина уведомили Международный Комитет Красного Креста о 16 тыс. пленных лицах, – об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные руководителя бюро Центрального агентства по розыску Душана Вуяшанина.

Мы получили около 16 тысяч уведомлений из России и Украины о лицах, находящихся под защитой противника — военнопленных и гражданских лицах, которые попали в их руки. Душан Вуяшанин, глава бюро по вопросам, связанным с конфликтом между Россией и Украиной, Центрального агентства по розыску

Вуяшанин отметил, что полученные данные помогают оперативно информировать семьи задержанных. Однако точное количество пленных гражданских и военных на данный момент руководитель назвать не смог. Связано это с тем, что многие из задержанных уже были освобождены.

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