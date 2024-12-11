Американец переехал в Россию и поразился уровню жизни в стране

Эрик Пичони рассказал о тратах на продукты питания.

Американскиц гражданин Эрик Пичони переехал в российский город Ярославль и поразился доступным ценам на продукты питания и услуги доставки. Соответствующей информацией блогер поделился на собственном YouTube-канале. Иностранец указал подписчикам, что часто его семья делает заказ еды, включая суши и фастфуд, по "супердешевой" стоимости. По подсчетам американца, в США они тратили значительно больше на эти нужды, как и на коммунальные услуги.

В России мы покупаем гораздо больше свежих и более качественных продуктов. И в целом едим намного больше. Здесь мы можем позволить себе покупать более качественные продукты и мясо, а не только макароны и курицу. Например, мы регулярно покупаем шашлык из свинины или курицы. Эрик Пичони, американец

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Фото и видео: YouTube / Eric Piccione