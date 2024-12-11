Прокуратура Петербурга потребовала повысить температуру горячей воды в жилом доме

Также подвал и котельная завалены мусором.

Прокуратура Петродворцового района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ в деятельности ТСЖ "Улица Нагорная" по обращению.

Надзорное ведомство установило, что температура горячей воды в квартире, где живет заявитель, ниже установленных нормативов на 10-15 градусов. Также подвал и котельная завалены мусором.

Районная прокуратура внесла представление в адрес председателя правления этого ТСЖ. Устранение нарушений поставлено на контроль.

Ранее мы рассказывали о том, что заплесневелый потолок школы в Сланцах привели в порядок по просьбе прокуратуры.

Фото: Piter.TV