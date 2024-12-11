  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Заплесневелый потолок школы в Сланцах привели в порядок по просьбе прокуратуры
Сегодня, 15:57
114
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Заплесневелый потолок школы в Сланцах привели в порядок по просьбе прокуратуры

0 0

В адрес директора школы внесено представление, рассматривается вопрос возможного административного правонарушения.

Сланцевская городская прокуратура приняла меры по защите прав учеников. Ранее жители выразили недовольство по поводу появления плесени и протечек в здании школы №3. Ведомство оперативно отреагировало на жалобы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры 12 февраля, в ходе проверки образовательного учреждения обнаружены повреждения внутренней отделки в одном из корпусов школы, вызванные протечками воды. На стенах и потолке выявлены следы грибка и плесени.

В адрес директора школы внесено представление, рассматривается вопрос возможного административного правонарушения. После обследования школа провела необходимые работы по устранению дефектов. Стены и потолки были очищены, обработаны и покрашены.

Районной администрации рекомендовано обеспечить дополнительное финансирование для ремонта крыши учебного заведения.

Ранее мы сообщили о том, что превышение токсинов в стоках реки Нейма выявили в Ленобласти.

Фото: прокуратура Ленобласти

Теги: ленобласть, прокуратура ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии