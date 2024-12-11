Превышение токсинов в стоках реки Нейма выявили в Ленобласти

Концентрация взвешенных частиц оказалась выше нормы в 300 раз, содержание нефтепродуктов — более чем в тысячу раз, а уровень аммоний-ионов — в 200 раз.

В реке Нейма в Ленинградской области было обнаружено существенное превышение содержания вредных веществ: концентрация взвешенных частиц оказалась выше нормы в 300 раз, содержание нефтепродуктов — более чем в тысячу раз, а уровень аммоний-ионов — в 200 раз. Кроме того, в воде выявлены фенолы, марганец и фосфат-ионы. Эти данные приводит пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Превышение норм было выявлено в ходе анализа проб, отобранных в декабре 2024 года. Образцы воды были взяты из стоков, поступающих в реку, вблизи очистных сооружений посёлка Большая Пустомержа Кингисеппского района (около 15 километров от города Кингисепп). В январе 2025 года были собраны дополнительные пробы, результаты которых пока не разглашены. Они предназначены для оценки ущерба, причинённого реке.

Река Нейма впадает в реку Хревицу, которая, в свою очередь, питает Ивановское водохранилище. Рядом с водохранилищем расположен Лужский лососевый завод, использующий воду из водоёма для разведения лосося, сиги, кумжи и миноги. Специалисты ФГБУ "Главрыбвод" зафиксировали ухудшение качества воды в водохранилище и обратились за помощью в управление Росприроднадзора, которое выявило загрязнение реки Неймы.

Во время отбора проб специалисты заметили, как к очистным сооружениям подъехала автоцистерна и слила своё содержимое через трубу, выходящую с территории очистных. Также сообщается, что ГУП "Леноблводоканал" заключил соглашение с местным сельскохозяйственным предприятием о сбросе сточных вод. Всё это создаёт дополнительную нагрузку на очистные сооружения и приводит к загрязнению окружающей среды, отмечают в управлении Росприроднадзора.

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Фото и видео: Telegram / RPN_SZFO