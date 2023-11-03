На Октябрьской набережной обнаружили огромную мусорную свалку

До разгрузки отходов она занимала порядка 7 тыс. кв. метров.

В Санкт-Петербурге на Октябрьской набережной экологи обнаружили масштабную свалку отходов. Площадь распределения разнородных отходов достигает 7 тыс. кв. метров. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Северо-Западного управления Росприроднадзора.

Экспертной лабораторией определено, что отходы IV—V классов опасности размещены на площади порядка 7 тыс. кв. метров. По величине площадь сравнима с размерами футбольного поля. Пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора

В ведомстве также отметили, что для разгрузки скопившегося на Октябрьской набережной мусора потребовалось около 500 рейсов самосвалов. Росприроднадзор намерен произвести расчет вреда, который был причинен окружающей среде и почве, после чего собственники земельной территории, где была расположена нелегальная свалка, вероятнее всего, получат штраф на десятки миллионов рублей.

Ранее мы рассказывали, что за 9 месяцев на вокзалах ОЖД собрали более 700 тысяч алюминиевых банок и пластиковых бутылок.

Фото: Северо-Западное управление Росприроднадзора