На Октябрьской набережной обнаружили огромную мусорную свалку

В Санкт-Петербурге на Октябрьской набережной экологи обнаружили масштабную свалку отходов. Площадь распределения разнородных отходов достигает 7 тыс. кв. метров. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Северо-Западного управления Росприроднадзора.
Экспертной лабораторией определено, что отходы IV—V классов опасности размещены на площади порядка 7 тыс. кв. метров. По величине площадь сравнима с размерами футбольного поля.
Пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора
В ведомстве также отметили, что для разгрузки скопившегося на Октябрьской набережной мусора потребовалось около 500 рейсов самосвалов. Росприроднадзор намерен произвести расчет вреда, который был причинен окружающей среде и почве, после чего собственники земельной территории, где была расположена нелегальная свалка, вероятнее всего, получат штраф на десятки миллионов рублей.
Ранее мы рассказывали, что за 9 месяцев на вокзалах ОЖД собрали более 700 тысяч алюминиевых банок и пластиковых бутылок.
Фото: Северо-Западное управление Росприроднадзора
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