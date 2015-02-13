За 9 месяцев на вокзалах ОЖД собрали более 700 тысяч алюминиевых банок и пластиковых бутылок

Втрое место по количеству банок и бутылок, сданных для переработки, занял вокзал в Выборге.

За 9 месяцев на 11 вокзалах Октябрьской железной дороги (ОЖД) с помощью 17 фандоматов собрали более 700 тысяч алюминиевых банок и пластиковых бутылок. Об этом рассказали в пресс-службе ОЖД.

Самые активные пассажиры были отмечены в Москве. На Ленинградском вокзале специальные установки приняли 204 тысяч единиц вторсырья из пластика и металла.

Втрое место по количеству банок и бутылок, сданных для переработки, занял вокзал в Выборге. Посетители сдали 147 тысяч использованных упаковок из пластика и алюминия.

Все собранные отходы идут на переработку.

В Петербурге более 46 млн пассажиров воспользовались тактовыми маршрутами с начала их запуска.

Фото: ОЖД