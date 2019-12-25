В Петербурге более 46 млн пассажиров воспользовались тактовыми маршрутами с начала их запуска

На Финляндском, Балтийском и Витебском направлении ОЖД по будням организовано тактовое движение электричек.

Более 46 миллионов пассажиров воспользовались тактовыми маршрутами АО "СЗППК" с момента их запуска. Об этом рассказали в Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).

На Финляндском, Балтийском и Витебском направлении ОЖД по будням организовано тактовое движение электричек.

Рост пассажиропотока по тактовым маршрутам за 2024 г.:

– от Витебского вокзала до станции Павловск перевезено 10,9 млн пассажиров (+6%);

– от Балтийского вокзала до Ораниенбаума перевезено 8,8 млн пассажиров (+15%);

– от Балтийского вокзала до Красного Села перевезено 1,9 млн пассажиров (+23%);

– от Финляндского вокзала до Мельничного Ручья перевезено 2,1 млн пассажиров (+7%)

С каждым месяцем тактовые электрички становятся все более популярны, так как с электрички можно удобно пересесть в метро или на наземный общественный транспорт, что экономит время.

В перспективе на 2025 год – тактовое движение в Сертолово.

Фото: СЗППК