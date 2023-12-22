Открыто тактовое движение электричек "Петербург – Мельничный Ручей"

Также продолжится разработка новых тактовых маршрутов.

В Санкт-Петербурге сегодня открыли первый маршрут тактового движения электричек между Финляндским вокзалом и Всеволожском. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Новое расписание обеспечит 41 электричка. В часы пик – утром и вечером – электричка будет отправляться каждые 15 минут. На маршруте Мельничный Ручей – Санкт-Петербург – Мельничный Ручей (микрорайон Всеволожска) задействованы вагоны "Стандарт" и "Ласточка".

Также продолжится разработка новых тактовых маршрутов: Капитолово – Девяткино – Ладожский вокзал. В перспективе на 2025 год – тактовое движение в Сертолово.

Ранее стало известно, что за год более 9 млн пассажиров воспользовались тактовым движением до Ораниенбаума.

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Фото: Telegram/ Александр ДроZденко