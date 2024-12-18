На тактовом маршруте "Балтийский вокзал — Ораниенбаум" появятся еще два поезда

Так, период тактового движения в вечерний час пик продлевается до 19:45.

С 18 апреля увеличат период тактового движения с Балтийского вокзала в Петербурге до Ораниенбаума. На маршруте появятся еще два состава, сообщили в АО "СЗППК".

Так, период тактового движения в вечерний час пик продлевается до 19:45. Поезд №6589 отправится из Северной столицы в 19:45, приедет в Ораниенбаум в 20:38, состав №6588 выедет из Ораниенбаума в 22:30, вернется на Балтийский вокзал в 23:29. Движение будет осуществляться с 18 апреля до 24 мая ежедневно, кроме пятницы, а уже с 25 мая – ежедневно.

Ранее мы рассказывали о том, что с момента запуска "Ласточки" перевезли до Сосново и Кузнечного 4 млн пассажиров.

Фото: пресс-служба ОЖД