С момента запуска "Ласточки" перевезли до Сосново и Кузнечного 4 миллиона пассажиров

Первый поезд отправился в октябре 2019 года.

На борту "Ласточек" до Сосново и Кузнечного с 2019 года проехали 4 миллиона пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.

Первая "Ласточка" отправилась с Финляндского вокзала до станции Кузнечное 25 октября 2019 года. С 18 января 2020 года два поезда категории "Стандарт" перевели на обслуживание составом "Ласточка" по маршруту до/от станции Сосново. С момента запуска маршрутами воспользовались 4 млн пассажиров.

Поезда "Ласточка" курсируют по расписанию:

– №7579 (ежедневно) Финляндский вокзал 17:35 – Сосново 18:44 – Кузнечное 19:51

– №7577 (по выходным) Финляндский вокзал 11:20 – Сосново 12:30 – Кузнечное 13:38

– №7527 (по будням) Финляндский вокзал 10:27 – Сосново 12:10

– №7584 (по выходным) Кузнечное 14:27 – Сосново 15:35 – Финляндский вокзал 16:50

– №7532 (по будням) Сосново 12:59 – Финляндский вокзал 14:45

– №7582 (ежедневно) Кузнечное 6:39 – Сосново 7:48 – Финляндский вокзал 9:05.

Фото: Telegram / АО "СЗППК"