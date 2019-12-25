РЖД представили в Петербурге первый в России пригородный поезд "тяни толкай"

В шестивагонном составе 636 сидячих места.

На этой неделе состоялась презентация пригородного дизель-поезда, оснащённого новой для России технологией "тяни-толкай" (push-pull). Он предназначен для работы на участках железных дорог, не оснащённых электричеством, сообщило РИА Новости.

Разработкой поезда занималась компания "Трансмашхолдинг" (ТМХ). В составе пригородного поезда серии ДП2Д шесть вагонов, которые могут вместить более 600 пассажиров, также предусмотрены места для маломобильных людей. Кром того, оборудованы системы климат-контроля, санузлы, багажные полки и разъемы для зарядки мобильных устройств.

Поезд будет ходить из Санкт-Петербурга в направлении Ивангорода. Как отметили в Российских железных дорогах, внедрение технологии "тяни-толкай" значительно уменьшит время стоянки состава на конечных станциях, исключая необходимость выполнения дополнительных маневров.

Ранее мы сообщали, что в Калининском районе сохранили память о поезде "Аллегро" в виде детского игрового комплекса.

Фото: РЖД (носит иллюстративный характер)