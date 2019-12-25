Поезд "Аллегро" стал частью детской площадки на проспекте Металлистов

В Петербурге сохранили память о поезде "Аллегро" в виде детского игрового комплекса.

В Калининском районе Петербурга обнаружили детскую площадку с игровым поездом "Аллегро". Фотографии комплекса 9 октября стали распространяться в социальных сетях, вызвав интерес у пользователей, которые вспомнили скоростное железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки.

Площадка находится у дома 89 на проспекте Металлистов. Ее оформили в стилистике Финляндского вокзала и открыли в 2017 году. Согласно данным сайта госзакупок, на создание игрового пространства направили 2,1 млн рублей. В композицию включили поезд, который стал одной из главных деталей площадки.

Еще одно напоминание об "Аллегро" можно увидеть в Петербурге в виде граффити. Оно расположено так, что его заметно из окна электрички, отправляющейся с Финляндского вокзала.

Игровой поезд есть и в Мурино. Он установлен на детской площадке у дома 12 на Воронцовском бульваре.

Ранее мы сообщили о том, что железнодорожниками полностью восстановлено движение на участке Санкт-Петербург – Луга.

Фото: пресс-служба Октябрьской железной дороги