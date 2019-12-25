"М.Видео" освобождает гипермаркет в ТЦ "Юго-Запад".

С начала 2026 года в Петербурге закрылись как минимум семь магазинов сети "М.Видео", а с декабря прошлого года новые точки в городе не открывались. На это 24 ноября обратил внимание РБК Петербург.

Сейчас освобождается гипермаркет в ТЦ "Юго-Запад" на проспекте Маршала Жукова площадью 2,1 тыс. кв. м: оборудование планируют вывезти, а площадку покинуть до 30 ноября 2026 года.

В пресс-службе компании сообщили, что в Петербурге пока работают 22 магазина объединённой сети "М.Видео" и "Эльдорадо", но точное число закрывшихся точек называть не стали. Геосервисы при этом показывают ещё меньше оставшихся филиалов — от 18 до 19.

Сокращение в "М.Видео" объясняют плановой ротацией и отказом от нерентабельных локаций ради повышения эффективности бизнес-модели и качества клиентского сервиса.

Опрошенные РБК консультанты по торговой недвижимости утверждают, что ретейлер ведёт со всеми арендаторами переговоры о снижении арендной платы и готов закрывать магазины там, где скидок не дают. Эксперты ожидают значительного сокращения сети в следующем году: в текущем году она может закрыть от 20% до 30% магазинов от общего количества офлайн-точек, работавших на начало года.

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Фото: Piter.tv