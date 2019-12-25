Виктора Полякова и его подчинённых заподозрили в получении взяток.

Начальника УМВД России по Приморскому району Петербурга Виктора Полякова заподозрили во взяточничестве. Во вторник, 24 ноября, руководителя районного управления полиции вместе с несколькими подчинёнными доставили в Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Петербургу.

По данным 78.ru, все доставленные сотрудники проходят по делу, связанному с получением взяток. Их точный процессуальный статус пока не определён, обстоятельства и детали возможного преступления устанавливают следователи.

УМВД России по Приморскому району обслуживает крупнейший по численности населения район Петербурга, где проживает свыше 700 тысяч человек. Управление расположено на улице Ильюшина, 18.

Ранее мы сообщали, что полиция поймала юных грабителей, которые совершили ограбление в магазине в Калининском районе.

Фото: Piter.TV