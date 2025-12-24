Органные концерты в Ораниенбауме возвращаются после перерыва в Японском павильоне

Ирина Розанова сыграет на электрооргане в марте.

В Ораниенбауме после перерыва возобновляются органные концерты. Весной 2026 года площадкой для них временно станет Японский павильон Большого Меншиковского дворца, сообщает "Вечерний Санкт-Петербург".

Перед публикой выступит лауреат международных конкурсов Ирина Розанова, которая ранее руководила проектом "Музыкальные вечера в Ораниенбауме". Концерты запланированы на март и апрель.

Музыканты будут играть на электрооргане Vivaldi d350 голландской компании Johannus Orgelbouw. Инструмент приобрели в 2016 году специально для павильона "Каменное зало", но сейчас это здание закрыто на реставрацию, поэтому концерты перенесли в Японский павильон. Музыкальная история Ораниенбаума насчитывает несколько столетий. В XVIII веке здесь открылся первый в России оперный зал, проходили камерные концерты, выступали известные композиторы. С этим местом связаны имена Антона Рубинштейна и Игоря Стравинского. В павильоне "Каменное зало" устраивали балы и маскарады для будущего императора Петра III и Екатерины II, а позднее там располагалась лютеранская кирха с органом.

За последние десять лет в Ораниенбауме состоялось более ста концертов с участием российских и европейских музыкантов. В 2026 году музей-заповедник продолжает эту традицию.

