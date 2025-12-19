В первом полугодии у певицы запланировано до 21 концерта.

Российская певица Лариса Долина увеличила в три раза число выступлений в первой половине 2026 года. Об этом сообщает "РИА Новости".

Отмечается, что в первом полугодии у певицы запланировано до 21 концерта. В их число вошли шесть больших сольных выступлений. Первый концерт Долиной состоялся 27 января в московском музыкальном баре Petter.

Напомним, 25 декабря 2025 года Мосгорсуд вынес решение о выселении Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 млн рублей. 19 января стало известно, что Лурье может заезжать в квартиру. Претензий стороны друг к другу не имеют.

Фото: ВКонтакте / Лариса Долина