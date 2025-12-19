Запрашиваемую актером за объект цену не раскрыли

Американский актер Стивен Сигал выставил на продажу свой особняк на Рублевке. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на компанию NF Group.

Отмечается, что Сигал продает загородный дом общей площадью 500 квадратных метров. Он расположен на закрытой охраняемой территории в клубном поселке "Конус". Сам поселок спроектирован в единой архитектурной концепции и насчитывает 22 дома.

По данным NF Group, резиденция Сигала состоит из основного двухэтажного дома, гостевого дома с баней и беседки-барбекю. В доме находятся три спальни, три санузла, кинотеатр и гараж. Гостевой дом с баней состоит из двух уровней. Запрашиваемую актером за объект цену не раскрыли.

Фото: gettyimages.com