Долина планирует "отбить" более 21 млн на концерте в Петербурге

Народная артистка России Лариса Долина может заработать свыше 21 миллиона рублей за концерт в Санкт-Петербурге, который запланирован на 15 ноября. Такой вывод можно сделать на основе стоимости билетов и вместимости площадки, сообщает РИА Новости.

Выступление пройдёт в концертном зале "Октябрьский", который вмещает более 3,5 тысячи человек. Цены на билеты варьируются от 2,2 до 12 тысяч рублей в зависимости от места. В настоящее время зрители раскупили менее половины от общего числа мест. Если все билеты будут проданы, гонорар артистки составит около 21 миллиона рублей.

Напомним, в 2024 году Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые убедили её продать квартиру в центре Москвы и перевести деньги на "безопасные счета". После этого последовали многочисленные судебные заседания, так как певица отказывалась выселяться из квартиры, которую законно приобрела Полина Лурье. Верховный суд окончательно поставил точку, приняв сторону новой владелицы жилья. В марте 2026 года представитель певицы подал иск в Балашихинский городской суд о взыскании имущественного вреда по уголовному делу с мошенниками. Сумма требований изначально составляла более 176 миллионов рублей, но к 31 марта была снижена до 114 миллионов. Сама Долина активно гастролирует, чтобы восполнить финансовые потери.

Ранее Piter.TV сообщал, что полсотни человек ушли с концерта Долиной в Петербурге.

