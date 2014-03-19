Полсотни человек ушли с концерта Долиной в Петербурге

Выступление Ларисы Долиной в Северной столице ознаменовалось неожиданным демаршем со стороны части публики. Порядка 50 зрителей покинули зал во время концерта народной артистки на фестивале "Триумф джаза". Видео инцидента распространил телеграм-канал Mash.

Это было первое выступление певицы после громких судебных разбирательств, связанных с историей о мошенничестве с ее квартирой. Появление Долиной на сцене стало сюрпризом для многих гостей. Игорь Бутман, который вел вечер, сначала попрощался с аудиторией под бурные овации, и только затем анонсировал выход певицы. До этого момента конферансье объявлял всех выступающих, и каждый номер зрители принимали тепло.

Однако атмосфера изменилась, когда на сцене появилась Долина. Сразу после того, как она исполнила первую композицию, часть зала начала редеть. Люди уходили прямо во время продолжения концерта, не дожидаясь окончания выступления.

Несмотря на массовый уход, у артистки остались и преданные поклонники. Некоторые зрители досидели до конца и после завершения номера вручили певице цветы.

