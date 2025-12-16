Концерт "Таврический в Таврическом. Возвращение"

Концерт пройдет 19 июня в Таврическом дворце. Начало – в 19:00. Для гостей старше 12 лет.

Симфонический оркестр "Таврический" под управлением главного дирижера Михаила Голикова возвращается в Таврический дворец. Это пространство, с которым коллектив связан не только названием, но и творческой историей.

Концерт объединит разные музыкальные эпохи и художественные направления. В первом отделении прозвучат произведения классического репертуара, второе будет посвящено музыке Анатолия Кальварского – композитора и пианиста. Его творчество существует на пересечении классической и современной музыкальной традиции, сохраняя при этом яркий авторский стиль.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия