Концерт "Дудук и орган в готическом соборе"

Концерт состоится 11 августа в храме Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы. Начнется мероприятие в 20:00. Возрастное ограничение: 6+.

Сначала настоятель храма проведет экскурсию, на которой вы узнаете интереснейшие факты из истории сооружения и посетите семейное захоронение династии Бенуа. Затем прозвучат орган и дудук в концертной программе "Две стихии".

Орган обладает мощным и величественным звучанием, дудук – удивительно тонкий, полный грусти и глубины инструмент. Его трепетный голос проникает прямиком в сердце.

В программе – армянские народные мелодии и произведения для органа, исполнители – Артур Пашьян (дудук) и Александра Веткина (орган).

Фото: pxhere