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Концерт "Дудук и орган в готическом соборе"
Вчера, 20:00
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Концерт "Дудук и орган в готическом соборе"

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Концерт состоится 11 августа в храме Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы. Начнется мероприятие в 20:00. Возрастное ограничение: 6+.

Сначала настоятель храма проведет экскурсию, на которой вы узнаете интереснейшие факты из истории сооружения и посетите семейное захоронение династии Бенуа. Затем прозвучат орган и дудук в концертной программе "Две стихии". 

Орган обладает мощным и величественным звучанием, дудук – удивительно тонкий, полный грусти и глубины инструмент. Его трепетный голос проникает прямиком в сердце. 

В программе – армянские народные мелодии и произведения для органа, исполнители – Артур Пашьян (дудук) и Александра Веткина (орган). 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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