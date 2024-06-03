"Схема Долиной" позитивно повлияла на рынок новостроек

Россияне стали отдавать предпочтение покупке новых квартир.

Проблемы с мошенниками, возникшие в связи с "эффектом Долиной", позитивно сказались на рынке первичной недвижимости из-за того, что подтолкнули людей к покупке квартир в новостройках. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" в ходе Сибирского строительного форума сделал вице-президент Российского союза строителей, координатор Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) Максим Федорченко. Он заметил, что такое воздействие не является решающим фактором, но все же поддержало отечественных застройщиков.

Да, это позитивно повлияло в моменте на то, что люди, боясь приобретать на вторичке, покупали на первичном рынке. Максим Федорченко, эксперт

Напомним, что в августе 2024 года певица Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили артистке с территории Украины. По их указанию исполнительница продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Московский городской суд подтвердил это постановление, а Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы на решения нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд России, куда обратилась покупательница Полина Лурье. По решению Верховного суда, право собственности осталось за ней, а Лариса Долина была признана незаконно проживающей в квартире и должна была ее покинуть. Известно, что 19 января 2026 года процедура передачи квартиры новому владельцу была завершена.

