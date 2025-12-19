Суд отказал в иске на 15 млн рублей к умершему дропперу по делу Долиной

Йошкар-Олинский городской суд прекратил производство по делу о взыскании средств.

Йошкар-Олинский городской суд прекратил производство по гражданскому делу о взыскании 15 миллионов рублей с Александра Келдыбаева, участника мошеннической схемы, жертвой которой стала певица Лариса Долина. Как следует из судебных документов, с которыми ознакомился ТАСС, ответчик скончался до начала судебного разбирательства.

Прокуратура пыталась взыскать с Келдыбаева 15 миллионов рублей, полученных от Долиной, усматривая в его действиях признаки неосновательного обогащения. Из выписки по счету следует, что 21 июня 2024 года он получил денежные средства от Ларисы Долиной в размере 5 млн рублей, а 27 июня — 10 млн рублей. В ходе рассмотрения гражданского дела дроппер умер.

Ранее по тому же делу суд обязал девятерых других дропперов (людей, получающих и передающих деньги в схемах мошенников) из Йошкар-Олы выплатить певице в общей сложности 49 миллионов рублей. Согласно материалам дела, в апреле 2024 года Долина перевела каждому из них по несколько миллионов рублей, следуя указаниям злоумышленников, которые действовали с территории Украины. Некоторые подставные счета были открыты дропперами буквально за день до получения переводов.

