Лариса Долина: "Никогда нельзя отчаиваться, когда идёт чёрная полоса"

В вечернем эфире ТНТ 31 декабря состоится премьера специальной версии "Невероятных приключений Шурика" — фильма, который продолжает своё шествие по большому кинопрокату. На этот раз Тимур Батрутдинов играет сразу двух героев — гайдаевского Шурика и Форреста Гампа, а десятки звёзд шоу-бизнеса, в том числе и Лариса Долина, появляются в самых неожиданных образах. В эксклюзивном интервью для Piter.TV Лариса Долина рассказала, какие сюрпризы ждут зрителей в комедии, что может заставить её плакать и как она отметит Новый Год.

— Обычно знаменитые певцы в кино играют камео, то есть самих себя. А какова ваша роль в "Невероятных приключениях Шурика"?

Моя роль — это хозяйка банка. Она руководит всеми активами главного героя, товарища Саахова. Это его тётя. Женщина очень сильная, властная, жёсткая, с характером, своенравная. Любит руководить всеми. При этом хорошо выглядит, прекрасно одевается и носит дорогие украшения. И, в общем, выглядит довольно эффектно!

— Какую песню в вашем исполнении услышат зрители?

Это хит Инстасамки "За деньги — да". Для меня подобрали такую песню, которую я в жизни никогда бы не спела. Но она подходит к моей роли, к образу героини, которая очень любит деньги, владеет всеми активами товарища Саахова. Финансы для неё имеют очень большое значение в жизни. Она их сильно любит!

— Этот фильм — эксперимент. Вы в принципе готовы участвовать в экспериментах — пробовать себя в новых жанрах, петь дуэтом с молодыми исполнителями?

Очень люблю экспериментировать в разных жанрах. Для меня важно пробовать себя во всём, чего ещё в моей жизни не было. И на роль, которую мне предложили в новогоднем фильме ТНТ, я сразу согласилась, потому что люблю играть отрицательных персонажей. Как ни странно, и в театре играю таких женщин. Это всегда намного сложнее, нежели играть положительную героиню. Здесь есть характер. Здесь есть, над чем подумать. Здесь есть, что сыграть.

— Кто вам нравится из молодых исполнителей?

Могу отметить Jony, Артёма Качера, Мари Краймбрери, Люсю Чеботину, Niletto. Много талантливых исполнителей появилось в последнее время.

— Понятно, что всегда молодежь учится у опытных профессионалов. Но как вам кажется, есть, может быть, чему поучиться у наших молодых артистов?

У них можно поучиться свободе мышления и вообще свободе. Они раскованные! Сегодняшнее молодое поколение по-другому смотрит на жизнь. Ценности у них те же, и поют они про них, но немножко по-другому. Время такое, и это нормально.

— Вашей внучке 14 лет. Бывает так, что вам категорически не нравится музыка, которую она слушает? Вы даёте Александре какие-то советы по выбору музыки?

Я ей вообще никогда ничего не запрещаю. Саша очень разносторонний человек и слушает самую разную музыку. Скоро опытным путём сама будет понимать, что ей ближе из жанров, а что нет. И какой выберет для себя — вопрос времени. Она ещё подросток, поэтому взгляды у нас немножко разнятся. Но считаю, что Саша сама должна выбрать своё направление. Она девочка умная и уже довольно музыкально образованная, поэтому, думаю, что в этом смысле точно выберет то, что нужно.

— Можете дать какие-то советы родителям, как развить музыкальный вкус у ребёнка? Когда надо начинать?

Никогда никаких советов не даю, если у меня их не спрашивают. Родитель должен всегда слушать своего ребенка — вот это обязательно. Слушать и слышать. Нельзя наперекор желаниям своих детей обучать их тому, чего они не хотят. Исходить нужно только от способностей ребёнка, чтобы он шёл по правильному пути, сам себе доставлял и радость, и удовольствие тем, что выбрал правильный путь. Тогда родители будут рады, что он в порядке и гармонично развивается.

— 14 лет — это ещё и возраст протеста, когда подростку всё начинает не нравиться, когда он дерзит старшим. У Саши как проходит переходный период? Как себя вести старшим, чтобы сохранить добрые отношения с детьми?

Саша не дерзит. Она у нас девушка очень воспитанная, и мы с ней говорим на самые разные темы. Да, конечно, всякое бывает, но вот дерзости... Я не помню, чтобы у нас были такие какие-то конфликты на этой почве.

В этом возрасте очень важно разговаривать на равных и на любые темы. А главное — ребёнок должен вам доверять. Чтобы правда всегда была. Чтобы он рассказывал вам о том, что происходит с ним в жизни. Чтобы не закрывался.

— Если вернуться к фильму, то это комедия, задача которой — насмешить. А что вас может заставить заплакать?

Я очень сильный волевой человек. И да, я, может быть, произвожу впечатление жёсткой женщины, но тем не менее могу заплакать, когда смотрю старый советский мультфильм, например. Или фильм про животных — тут вообще со мной происходят интересные метаморфозы. Если идёт какой-то фильм, где животных обижают, то переключаю на другой канал. Не могу такое смотреть. Даже понимая, что это просто кино и это вымысел, что на самом деле ни одно животное не пострадало — всё равно не могу.

— А есть ли песни, которые вызывают у вас слёзы? И это не обязательно слёзы грусти, но и радости, восторга.

Конечно! Могу прослезиться, когда слышу, как поёт Мария Каллас.

— У человека, который столько раз выходил на сцену, наверняка уже нет мандража. Или вы всё равно волнуетесь? Есть какие-то слова, которые мысленно говорите себе перед выходом? Или ритуал перед концертом?

Перед каждым концертом или перед спектаклем осеняю себя крестным знамением уже многие-многие годы с тех пор, как крестилась. Для меня это важно, это и есть главный ритуал. А ещё у нас в театре, а также с моими музыкантами существует традиция: мы обязательно собираемся перед концертом за кулисами, кладём вместе руку на руку и говорим: "С Богом!". Чтобы получилось всё, что мы задумали, чтобы концерт был красивым и ярким, чтобы зрители ушли счастливыми, довольными и не пожалели о том, что посетили наше шоу.

— Какой самый необычный подарок вы получили на День Рождения в этом году?

Я получила, конечно, очень много подарков на юбилей, потому что и гостей было не мало. Но самым необычным и самый ценным подарком для меня стал вытканный ковёр с моим изображением от дочки Лины и внучки Саши. Редчайший случай! И он очень красивый. Теперь только надо найти место в квартире, чтобы его повесить.

— Фильм про Шурика покажут на ТНТ в новогоднюю ночь. Уже есть планы, как будете встречать Новый Год? Артисты, как правило, в праздники работают. Вы не будете исключением?

В эту новогоднюю ночь буду работать. Но рядом со мной, естественно, будет моя семья. И мои самые-самые близкие друзья. Как-то так получилось, что уже несколько лет подряд работаю в Новый Год, но меня это вовсе не смущает, я этому очень рада. Совмещаю приятное с полезным! Подниму бокал, когда пробьёт ровно 12, послушаю речь президента и выйду на сцену.

— А можете немного рассказать о том, как отмечали Новый Год в детстве?

К сожалению, не помню, как мы в детстве отмечали Новый год. Помню только, что это никогда не было дома. Мы ходили в гости к друзьям моих родителей: там накрывался красивый стол, стояла украшенная ёлка. Слушали речь генерального секретаря, поднимали бокалы за счастье в Новом году.

— Есть ли у вас проверенный метод – как загадывать желание?

Знаете, я — земной человек, по знаку зодиака — Дева, поэтому никогда не загадываю желания. Просто верю в то, что обязательно что-то хорошее должно произойти. У каждого человека в жизни есть чёрные и белые полосы. Никогда нельзя отчаиваться, когда идёт чёрная полоса. У меня в этом году была такая, но надо всегда жить надеждой, что после всегда приходит белая. Надо в это верить.

— Что бы вы пожелали нашим читателям в Новом году?

Бесконечного счастья, новых впечатлений, поездок, встреч и знакомств. Ну и, конечно, просто прекрасно встретить Новый год! Пожелать друг другу счастья, любви и мира.

Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ