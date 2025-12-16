Потери от "схемы Долиной" в России достигли 2 млрд рублей

Около 200 семей не получили купленные квартиры из-за "схемы Долиной".

В России суммарный ущерб от реализации "схемы Долиной" за год превысил отметку в 2 миллиарда рублей. Сейчас не меньше 200 семей пытаются через суд отстоять свои права на квартиры, приобретенные у пенсионеров, сообщил Telеgram-канал Shot.

По данным издания, среди пострадавших граждан — большинство молодые семьи и люди с инвалидностью. Из-за затянувшихся разбирательств они вынуждены жить на съемных квартирах или скитаться по родственникам.

Чтобы привлечь внимание общественности, участники споров запустили флешмоб с просьбами разобраться со "схемой Долиной". По предварительным оценкам, общая сумма зависших сделок превысила 2 миллиарда рублей.

При этом общий ущерб от таких махинаций с 2023 года насчитывает гораздо большие суммы. В 2025 году количество исков резко выросло, а новые эпизоды правоохранители выявляют почти ежедневно.

Ранее жертвой "схемы Долиной" стала чемпионка Европы по хоккею на траве Елизавета Дианова в Петербурге. Она приобрела двухкомнатную квартиру у пенсионерки за 7,3 миллиона рублей.

Фото: Piter.tv