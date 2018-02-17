Чемпионку Европы по хоккею на траве из Петербурга "кинули" по схеме Долиной

Спортсменка продолжает бороться за справедливость через суд.

Чемпионка Европы по хоккею на траве Елизавета Дианова стала жертвой мошеннической схемы, известной как "схема Долиной", в Санкт-Петербурге. Три года назад спортсменка продала свою однокомнатную квартиру и приобрела двухкомнатное жильё на 4-й линии Васильевского острова у пенсионерки Ирины за 7,3 миллиона рублей. Покупка была полностью официальной, документы проверены, сделка зарегистрирована в Росреестре, а прежняя владелица выписалась из квартиры, пишет КП-Петербург.

Однако уже после завершения сделки пенсионерка через суд признала договор недействительным. Дианова объяснила, что Ирина уверяла её в срочной продаже и планах выкупа части дачи у сестры, а также что пенсионерка была полностью адекватна на момент сделки. Спортсменка даже потребовала справки из психдиспансеров, чтобы удостовериться в дееспособности продавца, и проверила всю документацию.

Несмотря на это, пенсионерка спустя несколько месяцев подала иск о возвращении квартиры, мотивируя свои действия вмешательством третьих лиц. В результате Елизавета проиграла оба процесса, а жильё вернулось к прежней владелице. Пенсионерка не выплатила Диановой деньги за приобретение квартиры, и чемпионка продолжает жить в арендованной квартире, оплачивая коммунальные услуги за прежнюю "двушку".

Елизавета заявила, что готова дойти до Верховного суда России, так как считает, что за пенсионеркой стоят влиятельные люди, которые помогают ей выигрывать судебные разбирательства. Она подчеркнула, что сделка была абсолютно чистой, и ей не понятно, почему она осталась без купленной квартиры.

