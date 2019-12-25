Скандальную квартиру Долиной выставили на продажу в Москве

Апартаменты Ларисы Долиной оценили в 200 млн рублей, покупателя из Москвы проверяют юристы.

Полина Лурье решила продать квартиру, которая почти год была предметом громкого судебной тяжбы с певицей Ларисой Долиной. Артистка пыталсь оспорить продажу жилья в Хамовниках за 112 млн рублей, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, после победы в Верховном суде Лурье сообщала о планах переехать в пятикомнатную квартиру площадью 236 квадратных метров. Она даже подготовила для жилья дизайн-проект, а к лету планировала начать там ремонт.

Однако работы так и не начались. В итоге, собственница приняла решение продать недвижимость. В квартире до сих пор сохранились интерьер, мебель, антикварные предметы Ларисы Долиной.

Потенциального покупателя Лурье буде проверять с опытными юристами. В настоящее время обсуждается сделка с московским бизнесменом на сумму 200 млн рублей.

Ранее сообщалось, что суд отказал в иске на 15 млн рублей к умершему дропперу по делу Долиной.

Фото: ВКонтакте / Лариса Долина