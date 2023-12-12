Шурик и Саахов в Петербурге: на большие экраны вышла комедия с Батрутдиновым и Мартиросяном

Гарик Мартиросян: "Это новогодняя музыкальная комедия, у которой только одна цель – поднять настроение всем, кто придет в кино".

От советской классики до культовых голливудских хитов: Гарик Мартиросян и Тимур Батрутдинов представили премьеру фильма "Невероятные приключения Шурика" в Петербурге. Актеры пообщались со зрителями, устроили фотосессию и автограф-сессию перед показом фильма.

Встреча с поклонниками прошла в антураже первой сцены фильма. Начало истории отсылает к культовой голливудской картине "Форрест Гамп". Шурик, его роль исполняет Тимур Батрутдинов, сидит на скамейке и рассказывает случайным прохожим невероятную историю любви всей своей жизни — студентки, комсомолки и просто красавицы Нины. Их встреча начинается в декорациях "Операции "Ы"", а после перетекает в "Служебный роман", "Кавказскую пленницу" и другие знаковые мировые и советские кинокартины

Тимур Батрутдинов – это главный герой фильма, а я антигерой, поэтому я говорить долго не буду. Я же антигерой. Я должен действовать. Ты говори, а я тебя буду душить и бить. Гарик Мартиросян, исполнитель роли Саахова в фильме "Невероятные приключения Шурика"

Друзья, мы сняли это кино с огромной любовью к отечественному кинематографу и вообще кинематографу в принципе. Но самое главное мы сняли это кино с любовью к зрителю. Поэтому очень надеемся, что вам очень сильно понравится. Тимур Батрутдинов, исполнитель роли Шурика в фильме "Невероятные приключения Шурика"

Несмотря на то, что Леонид Гайдай снимал большую часть фильма в Крыму, съёмочная группа новогоднего проекта ТНТ отправилась на Кавказ с видами на знаменитый Эльбрус. К слову, многие трюки актёры исполняли самостоятельно.

Мы ездили на Домбай, чтобы снять легендарную сцену проплыва Шурика по горной реке в спальном мешке. Ну, я бы себе не простил, если бы это за меня выполнил каскадер. Конечно же, каскадер тоже там присутствовал. Но вы увидите, там будет конкретно мое лицо и это не фейк. Вода была очень холодная. На мне было два гидрокостюма, которые, конечно же, не очень сильно помогали. Поэтому вот эта сцена знаменитая, когда Шурик и Нина дрожат на берегу этой реки, нам, в общем то, играть не пришлось. Мы по-настоящему дрожали от холода. Тимур Батрутдинов, исполнитель роли Шурика в фильме "Невероятные приключения Шурика"

В картине также снялись Павел Воля, Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Ляйсан Утяшева, Дима Билан и другие звёзды шоу-бизнеса. Знаменитостей в фильме так много, что авторы картины планируют подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса.

Мы же пошли с этим фильмом в кино не для того, чтобы повторить рекорд оригинального фильма, это не сиквел этого оригинального фильма, не продолжение. Это новогодняя музыкальная комедия, у которой только одна цель – поднять настроение всем, кто придет в кино. Придет ли 85 миллионов человек, как было 50 или сколько-то лет назад? Это будет счастье, если столько людей придет. Мы призываем все 85 миллионов человек прийти и поставить рекорд. Но если говорить серьезно, конечно же, 85 миллионов человек не придет, потому что я обзванивал всех, придет 84, 1 миллион занят. Гарик Мартиросян, исполнитель роли Саахова в фильме "Невероятные приключения Шурика"

Новогодняя музыкальная комедия вышла на большие экраны 11 декабря.

Материал подготовили Дария Захарова и Дмитрий Бутырин для Piter.tv

Видео: Piter.TV