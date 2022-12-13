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Мартиросян назвал Урганта лучшим в мире ведущим

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Он считает, что шоумен обладает тонким чувством юмора.

Телеведущий Гарик Мартиросян назвал шоумена Ивана Урганта лучшим в мире ведущим. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV.

По словам Мартиросяна, нельзя назвать чемпиона мира среди ведущий, но если бы было такое соревнование, то Ургант бы занял в нем первое место. Он считает, что шоумен обладает тонким чувством юмора. Также Мартиросян отметил профессиональную игру Урганта на музыкальных инструментах.

Мне с Ваней Ургантом очень комфортно и очень смешно.

Гарик Мартиросян, телеведущий

Ранее экс-участница "Фабрики звезд" назвала непростым характер Гагариной.

Видео: YouTube / FAMETIME TV

Теги: ведущий, гарик мартиросян, иван ургант
Категории: Лента новостей, Культура,

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