  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:51
351
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Экс-участница "Фабрики звезд" назвала непростым характер Гагариной

0 0

По ее словам, певица вела себя капризно.

Бывшая участница "Фабрики звезд" Юлия Волкова назвала непростым характер певицы Полины Гагариной. Об этом она заявила  в интервью Яне Чуриковой.

По словам Волковой, ей было некомфортно и сложно на проекте. Экс-участница "Фабрики звезд" отметила, что не понимала "экзерсисов" Гагариной и считала ее капризной. Также Волкова заявила, что в шоу было ощущение того, будто все участники должны были заслужить право быть приближенным к продюсеру Максиму Фадееву.

Ранее мы сообщали, что Чичерина и Самойлов выступили перед участниками спецоперации.

Видео: YouTube / Яна Чурикова

Теги: полина гагарина, фабрика звезд, юлия волкова
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии