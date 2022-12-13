Экс-участница "Фабрики звезд" назвала непростым характер Гагариной

По ее словам, певица вела себя капризно.

Бывшая участница "Фабрики звезд" Юлия Волкова назвала непростым характер певицы Полины Гагариной. Об этом она заявила в интервью Яне Чуриковой.

По словам Волковой, ей было некомфортно и сложно на проекте. Экс-участница "Фабрики звезд" отметила, что не понимала "экзерсисов" Гагариной и считала ее капризной. Также Волкова заявила, что в шоу было ощущение того, будто все участники должны были заслужить право быть приближенным к продюсеру Максиму Фадееву.

Ранее мы сообщали, что Чичерина и Самойлов выступили перед участниками спецоперации.

Видео: YouTube / Яна Чурикова