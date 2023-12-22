Полина Гагарина появится в сериале "Красные линии"

Артистка снялась в спин-оффе "Бывших".

Российская певица Полина Гагарина сменила образ для сериала "Красные линии". Артистка появится в предыстории сериала "Бывшие". Первый тизер нового проекта представил в социальных сетях стриминговый кинотеатр START. В основу сюжета ляжет жизнь писательницы Елены Берн. Речь идет об одной из героинь третьего сезона "Бывших", которая является успешным коучем. В спин-оффе Лена Огурцова предстает в роли начинающего автора из небольшого города. Она много лет пишет свой первый роман и надеется вырваться из абьюзивных отношений с супругом. Известно, что действие "Красных линий" разворачивается на три года раньше "Бывших". Для певицы, с отличием окончившей актерский факультет Школы-студии МХАТ, этот проект станет первой главной ролью в драматическом сериале. Для участия в съемках исполнительнице пришлось совмещать работу с гастролями.

Напомним, что финальный сезон "Бывших" вышел на онлайн-ресурсе START в 2021 году. Полнометражный фильм "Бывшие. Happy end" вышел на большой экран. Картина собрала общую кассу в 180 миллионов рублей.

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Фото и видео: YouTube / START