Представлен трейлер "Спойлера" по сценарию Сергея Минаева с Максимом Матвеевым

Релиз шоу запланирован на 18 апреля.

В социальных сетях презентован трейлер нового российского сериала "Спойлер". Авторы охарактеризовал проект как политический триллер. Шоу снято по сценарию Сергея Минаева ("Золотое дно", "The Tелки"). В главной роли оказался Максим Матвеев. Сюжет рассказывает историю бизнесмена по имени Андрей Оболенский, который невольно становится кандидатом в выборной гонке за пост губернатора вымышленной Куйбышевской области. На самом же деле мужчину сделали той фигурой, которая должна отвлечь голоса реальных от оппонента действующего губернатора Корецкого, воплощенного на экране Алексеем Гуськовым ("Классик"). Однако со временем Оболенский всё глубже погружается в борьбу.

В актерском составе дополнительно заявлены Олег Меньшиков ("Легенда № 17"), Артём Михалков ("Мистер Нокаут"), Светлана Ходченкова ("Росомаха: Бессмертный"), Юлия Снигирь ("Мастер и Марагарита"), Андрей Смоляков ("Движение вверх"), Андрей Мерзликин ("Бумер"), Владимир Стеклов ("Нулевой пациент"), Александра Урсуляк ("Шифр"), Артём Быстров (Дурак") и другие. Официальная премьера сериала намечена на 18 апреля на отечественной стриминговой платформе "Кинопоиск".

Вышел трейлер фильма "Вуди Вудпекер отправляется в лагерь".

Фото и видео: YouTube / Кинопоиск Премьеры