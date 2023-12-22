Вышел трейлер фильма "Вуди Вудпекер отправляется в лагерь"

Релиз ленты намечен на 12 апреля.

Американский стриминговый сервис Netflix представил в социальных сетях дебютный трейлер картины "Дятел Вуди отправляется в лагерь". Фильм выйдет в свет 12 апреля 2024 года. Сюжет расскажет об изгнании персонажа из его родного леса, после чего тому приходится отправиться в Ву-Ху. Это место находится пол угрозой закрытия из-за действий инспектора. В результате Вуди пытается помешать противнику закрыть свой новый дом. Режиссером проекта выступил Джонатан А. Розенбаум ("Жизнь Харли", "Истории Райли"). Главные роли в картине достались Хлое Де Лос Сантос, Кершону Теодору, Саванне Ла Рэйн и Энтони Крэйгу. Над сценарием работали Кори Эдвардс, Стивен Мазур, Джим Мартин.

Напомним, что в 1990 году анимационный дятел Вуди Вудпекер получил звезду на голливудской Аллее Славы.

Max опубликовал первый трейлер сериала "Сочувствующий".

Фото и видео: YouTube / Netflix After School