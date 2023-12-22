Сервис Max опубликовал первый трейлер сериала "Сочувствующий". Американский телесериал расскажет об агенте Вьетконга, переехавшим на территорию США. Мужчина пытается пытается отыскать баланс между личной жизнью и работой. История основана на романе местного писателя вьетнамского происхождения Вьет Тхань Нгуена. Действия сюжета развернутся в 1975 году.Главная роль в проекте досталась актеру Хоа Сюаньдэ ("Ковбой Бибоп"), а Роберт Дауни-младший сыграл в шоу сразу нескольких отрицательных персонажей. Авторы заявили к выходу семь эпизодов.Официальная премьера первых серий на стриминговом сервисе Max запланирована на 14 апреля 2024 года.
Вышел тизер фильма "Виды доброты" с Эммой Стоун.
Фото и видео: YouTube / Max
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