Релиз шоу намечен на 14 апреля.

Сервис Max опубликовал первый трейлер сериала "Сочувствующий". Американский телесериал расскажет об агенте Вьетконга, переехавшим на территорию США. Мужчина пытается пытается отыскать баланс между личной жизнью и работой. История основана на романе местного писателя вьетнамского происхождения Вьет Тхань Нгуена. Действия сюжета развернутся в 1975 году.Главная роль в проекте досталась актеру Хоа Сюаньдэ ("Ковбой Бибоп"), а Роберт Дауни-младший сыграл в шоу сразу нескольких отрицательных персонажей. Авторы заявили к выходу семь эпизодов.Официальная премьера первых серий на стриминговом сервисе Max запланирована на 14 апреля 2024 года.

Вышел тизер фильма "Виды доброты" с Эммой Стоун.

Фото и видео: YouTube / Max