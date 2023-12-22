Вышел тизер фильма "Виды доброты" с Эммой Стоун

Мировая премьера состоится 21 июня.

Кинокомпания Searchlight Pictures представила тизер фильма "Виды доброты". Режиссером картины выступил Йоргос Лантимос.

В фильме покажут сразу три истории. Первая расскажет о человеке без выбора, который пытается взять под контроль свою жизнь. Вторая будет посвящена полицейскому, который встревожен переменами вернувшейся к нему жены. В центре третьей истории будет женщина, решившая найти человека с перспективой стать неким духовным лидером.

В главных ролях сыграли Эмма Стоун, Уиллем Дефо, Маргарет Куэлли, Джесси Племонс и другие. Мировая премьера состоится 21 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер драмы "Меч короля".

Видео: YouTube / SearchlightPictures