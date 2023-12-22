Вышел дублированный трейлер драмы "Меч короля"

Кинокомпания "Пионер" представила трейлер драмы "Меч короля". Режиссером картины выступил Николай Арсель.
Сюжет расскажет историю незаконнорожденного сына дворянина, который по поручению датского короля отправляется в далекие земли. Ему предстоит столкнуться с жестокими нравами местных жителей.
В главных ролях сыграли Мадс Миккельсен, Аманда Коллин, Симон Беннебьерг и другие. Премьера в России состоится 18 апреля.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер комедии "Как я встретил ее маму".
Видео: YouTube / Кинокомпания Пионер
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