Вышел дублированный трейлер драмы "Меч короля"

Премьера в России состоится 18 апреля.

Кинокомпания "Пионер" представила трейлер драмы "Меч короля". Режиссером картины выступил Николай Арсель.

Сюжет расскажет историю незаконнорожденного сына дворянина, который по поручению датского короля отправляется в далекие земли. Ему предстоит столкнуться с жестокими нравами местных жителей.

В главных ролях сыграли Мадс Миккельсен, Аманда Коллин, Симон Беннебьерг и другие. Премьера в России состоится 18 апреля.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер комедии "Как я встретил ее маму".

Видео: YouTube / Кинокомпания Пионер