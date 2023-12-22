  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:48
123
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел трейлер комедии "Как я встретил ее маму"

0 0

Премьера в России состоится 9 мая.

Кинопрокатная компания "Атмосфера Кино" представила трейлер комедии "Как я встретил ее маму". Режиссером картины выступил Егор Сальников.

Сюжет расскажет историю юноши из Кавказа, который влюбился в девушку и мечтает жениться на ней. Однако против их брака категорически выступает мама возлюбленной. Один из родственников юноши решает помочь герою, украв невесту. Но по ошибке в аул привозят ее мать.

В главных ролях сыграли Мамука Патарава, Грант Тохатян, Наталья Щукина, Елизавета Кононова и другие. Премьера в России состоится 9 мая.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер вестерна "Мертвые не причиняют боли" с Вигго Мортенсеном.

Видео: YouTube / Атмосфера Кино

Теги: атмосфера кино, как я встретил ее маму, комедия, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии