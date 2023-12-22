Вышел трейлер комедии "Как я встретил ее маму"

Кинопрокатная компания "Атмосфера Кино" представила трейлер комедии "Как я встретил ее маму". Режиссером картины выступил Егор Сальников.
Сюжет расскажет историю юноши из Кавказа, который влюбился в девушку и мечтает жениться на ней. Однако против их брака категорически выступает мама возлюбленной. Один из родственников юноши решает помочь герою, украв невесту. Но по ошибке в аул привозят ее мать.
В главных ролях сыграли Мамука Патарава, Грант Тохатян, Наталья Щукина, Елизавета Кононова и другие. Премьера в России состоится 9 мая.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер вестерна "Мертвые не причиняют боли" с Вигго Мортенсеном.
Видео: YouTube / Атмосфера Кино
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