Вышел трейлер комедии "Как я встретил ее маму"

Премьера в России состоится 9 мая.

Кинопрокатная компания "Атмосфера Кино" представила трейлер комедии "Как я встретил ее маму". Режиссером картины выступил Егор Сальников.

Сюжет расскажет историю юноши из Кавказа, который влюбился в девушку и мечтает жениться на ней. Однако против их брака категорически выступает мама возлюбленной. Один из родственников юноши решает помочь герою, украв невесту. Но по ошибке в аул привозят ее мать.

В главных ролях сыграли Мамука Патарава, Грант Тохатян, Наталья Щукина, Елизавета Кононова и другие. Премьера в России состоится 9 мая.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер вестерна "Мертвые не причиняют боли" с Вигго Мортенсеном.

Видео: YouTube / Атмосфера Кино