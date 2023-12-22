Вышел трейлер вестерна "Мертвые не причиняют боли" с Вигго Мортенсеном

Компания Shout! Studios представила трейлер вестерна "Мертвые не причиняют боли". Режиссером картины выступил Вигго Мортенсен. Он же сыграл главную роль.
Сюжет фильма расскажет историю датского иммигранта Хольгера, в которого влюбляется жительница Канады по имени Вивьен. Они вместе переезжают в США в разгар Гражданской войны, которая становится причиной разлуки героев.
В фильме также снялись Гаррет Ли Диллахант, Дэнни Хьюстон, Лэнс Хенриксен и другие. Мировая премьера состоится 31 мая.
Ранее Disney+ выпустил дебютный трейлер нового сезона сериала "Доктор Кто".
Видео: YouTube / Shout! Studios
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