Вышел трейлер вестерна "Мертвые не причиняют боли" с Вигго Мортенсеном

Мировая премьера состоится 31 мая.

Компания Shout! Studios представила трейлер вестерна "Мертвые не причиняют боли". Режиссером картины выступил Вигго Мортенсен. Он же сыграл главную роль.

Сюжет фильма расскажет историю датского иммигранта Хольгера, в которого влюбляется жительница Канады по имени Вивьен. Они вместе переезжают в США в разгар Гражданской войны, которая становится причиной разлуки героев.

В фильме также снялись Гаррет Ли Диллахант, Дэнни Хьюстон, Лэнс Хенриксен и другие. Мировая премьера состоится 31 мая.

Ранее Disney+ выпустил дебютный трейлер нового сезона сериала "Доктор Кто".

Видео: YouTube / Shout! Studios