Disney+ выпустил дебютный трейлер нового сезона сериала "Доктор Кто"

Премьера нового сезона состоится 11 мая.

Стриминговый сервис Disney+ представил трейлер 14-го сезона сериала "Доктор Кто". Проект вляется самым продолжительным научно-фантастическим сериалом в мире. Шоураннером нового сезона стал Расселл Т Дэвис.

Сюжет расскажет историю Пятнадцатого Доктора и его новой спутницы Руби Сандей. Они отправятся в приключения во времени, посетят прошлое и будущее, а также будут сражаться с новыми врагами.

В главных ролях сыграли Шути Гатва и Милли Гибсон. Премьера нового сезона состоится 11 мая.

Ранее Universal Pictures представила второй трейлер фильма "Манкимэн".

YouTube / Disney Plus