Universal Pictures представила второй трейлер фильма "Манкимэн"

На территории РФ фильм выйдет в свет с 11 апреля.

Компания Universal Pictures представила на собственном YouTube-канале второй трейлер фильма "Манкимэн". Сюжет расскажет о жизни бойца смешанных единоборств, который занимается подпольными сражениями за деньги. В этих поединках участники в масках дерутся до последнего вдоха. Также герою приходится работать в элитном ночном клубе для самых богатых и самых порочных посетителей. В результате герою приходится свести счеты с криминальными авторитетами и коррумпированными политиками, отнимающими у людей последнее.

В настоящее время на портале кинокритиков Rotten Tomatoes у фильма 92% положительных отзывов из 36 рецензий. Российская премьера "Манкимэна" намечена на 11 апреля 2024 года. Ранее Компания-прокатчик "Вольга" представила в социальных сетях дублированный трейлер фильма.

Вышел трейлер антиутопического триллера Humane от Кейтлин Кроненберг.

Фото и видео: YouTube / Universal Pictures