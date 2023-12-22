Вышел трейлер антиутопического триллера Humane от Кейтлин Кроненберг

Релиз фильма намечен на 26 апреля.

Студия IFC Films представила в социальных сетях трейлер антиутопической драмы "Humane". Режиссером ленты выступила Кейтлин Кроненберг, дочь легендарного постановщика Дэвида Кроненберга. История фильма происходит в недалеком будущем, после того,как глобальный крах экономической системы мира заставляет политических лидеров перейти к экстремальным мерам по снижению численности населения планеты. В результате власти запускают программу по эвтаназии, в которой должно принять 20 процентов жителей Земли. Бывший журналист приглашает свою семью в гости для того, чтобы анонсировать свое участие в программе, однако когда его план рушится, среди детей героя начинается хаос. Ключевые роли в картине достались Джею Барушелю ("Кто убил BlackBerry", "Конец света", "Как приручить дракона"), Эмили Хэмпшир ("Космополис", "Мама!") и Питеру Галлахеру (""Игрок", "Пока ты спал", "Красота по-американски"). Официальная премьера триллера состоится 26 апреля 2024 года. Для режиссер Кейтлин Кроненберг триллер станет дебютом в полнометражном кино. Ранее автор снимала только короткометражки.

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Фото и видео: YouTube / IFC Films