Свежие трейлер и геймплей Path of Exile 2 посвятили Охотнице

Дата выхода игры не указана.

Создатели компьютерной игры Path of Exile 2 представили в интернете свежий трейлер проекта — он посвящён охотнице, одному из базовых игровых классов. Данный класс ориентирован на дальний бой и быстрое перемещение на территории во избежание атак от противников. Ранее геймдиректор упоминал о том, что основное внимание разработчики уделили эндгейм-контенту. По мнению Джонатана Роджерса, этих материалов в игре должно быть "по-настоящему много", особенно высокоуровневого. Специалист заметил, что без такого апгрейда выпускать в свет любое RPG в современности просто невозможно.

Напомним, что официальный релиз Path of Exile 2 запланирован на персональных компьютерах, консолях Xbox Series и PlayStation 5. Однако точная дата выхода игры в свет еще не определена. Известно, что7 июня 2024 года авторы планировали провести открытое бета-тестирование технической новинки — однако это мероприятие позже было решено отложить на неопределённый срок.

Вышел тизер второй части "Битлджуса".

Фото и видео: YouTube / Path of Exile