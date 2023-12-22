  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:30
94
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел тизер второй части "Битлджуса"

0 0

Фильм выйдет на экраны 5 сентября.

В социальных сетях опубликован трейлер фильма "Битлджус Битлджус".  Картина выйдет на экраны 5 сентября. Сюжет расскажет историю о том, как в связи с непредвиденной трагедией трем поколениям семьи Дитц придется вернуться домой в Винтер Ривер. В результате жизнь Лидии перевернется вверх дном, когда ее Астрид дочь найдет на чердаке макет городка. В нем откроется портал в загробную жизнь, после чего в мир живых попадет Битлджус. К роли Лидии Дитц снова вернулась актриса Вайнона Райдер. Ее дочь исполнит Дженна Ортега. Битлджусом снова стал Майкл Китон. Также в актерском составе заявлены Кэтрин О"Хара, Моника Белуччи, Уиллем Дефо и Артур Конти.

Вышел первый тизер-трейлер фильма Федерико Альвареса "Чужой: Ромул".

Фото и видео: YouTube / Warner Bros. New Zealand

Теги: битлджус, тизер, трейлер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура, Кино,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Ruiginly Owepture
Сегодня 9:38


Инновационная новинка! Корейский видеорегистратор с радар-детектором cоздан для вашей защиты от штрафов, всего за 1990 руб.----> https://shout.to/eoline
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии