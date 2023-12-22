Вышел тизер второй части "Битлджуса"

Фильм выйдет на экраны 5 сентября.

В социальных сетях опубликован трейлер фильма "Битлджус Битлджус". Картина выйдет на экраны 5 сентября. Сюжет расскажет историю о том, как в связи с непредвиденной трагедией трем поколениям семьи Дитц придется вернуться домой в Винтер Ривер. В результате жизнь Лидии перевернется вверх дном, когда ее Астрид дочь найдет на чердаке макет городка. В нем откроется портал в загробную жизнь, после чего в мир живых попадет Битлджус. К роли Лидии Дитц снова вернулась актриса Вайнона Райдер. Ее дочь исполнит Дженна Ортега. Битлджусом снова стал Майкл Китон. Также в актерском составе заявлены Кэтрин О"Хара, Моника Белуччи, Уиллем Дефо и Артур Конти.

Вышел первый тизер-трейлер фильма Федерико Альвареса "Чужой: Ромул".

Фото и видео: YouTube / Warner Bros. New Zealand