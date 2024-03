Вышел первый тизер-трейлер фильма Федерико Альвареса "Чужой: Ромул"

Картина выйдет в свет 16 августа.

Кинокомпания 20th Century Studios представила в социальных сетях дебютный тизер фильма "Чужой: Ромул" от режиссёра "Не дыши" Федерико Альвареса. Премьера новой картины по именитой вселенной состоится 16 августа. Ролик косвенно подтвердил ранее утёкшие в интернет детали сюжета фильма. Авторы уточнили, что "Ромул" расскажет историю исследовательской станции от корпорации "Вейланд-Ютани", заброшенной сотни лет назад. Группа из шести человек во главе с героиней Рейн и её братом-андроидом Энди отправятся в путешествие. Персонажи должны вернуть давно потерянное оборудование ради наживы. Однако ни не понимают, что им предстоит сразиться с инопланетными созданиями. В актерском составе заявлены Кейли Спейни ("Мейр из Исттауна"), Изабела Мерсед (The Last of Us), Арчи Рено ("Тень и кость"), Дэвид Джонссон Фрэй ("Индустрия").



Фото и видео: YouTube / 20th Century Studios