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Представлен первый трейлер игры "Marvel 1943: Rise of Hydra"

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Игра выйдет в свет в следующем году.

В социальных сетях опубликован дебютный трейлер компьютерной игры Marvel 1943: Rise of Hydra. Сюжет расскажет о приключениях Капитана Америка и Чёрной пантеры. За разработку проекта отвечает студия Skydance New Media, которую возглавляет сценаристка Uncharted Эми Хеннинг. В презентационном ролике создатели показали зрителям захваченный нацистскими войсками Париж и сражения супергероев с солдатами преступной организации "Гидра". Известно, что Действия игры развернутся во время Второй мировой войны. Главных персонажей будет четверо, включая также шпиона Нанали и солдата Гейба Джонса. Однако кооператив в геймплее не предусмотрен, поиграть за каждого героя пользователи смогут в определенные моменты. Официальный релиз Marvel 1943: Rise of Hydra запланирован на 2025 года. Точная дата выхода игры в  свет пока что публично не раскрывается.

Вышел трейлер сериала "Аколит" по "Звездным войнам".

Фото и видео: YouTube / Marvel Entertainment

Теги: marvel, marvel entertainment, компьютерная игра, марвел, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Культура, Кино,

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