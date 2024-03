Представлен первый трейлер игры "Marvel 1943: Rise of Hydra"

Игра выйдет в свет в следующем году.

В социальных сетях опубликован дебютный трейлер компьютерной игры Marvel 1943: Rise of Hydra. Сюжет расскажет о приключениях Капитана Америка и Чёрной пантеры. За разработку проекта отвечает студия Skydance New Media, которую возглавляет сценаристка Uncharted Эми Хеннинг. В презентационном ролике создатели показали зрителям захваченный нацистскими войсками Париж и сражения супергероев с солдатами преступной организации "Гидра". Известно, что Действия игры развернутся во время Второй мировой войны. Главных персонажей будет четверо, включая также шпиона Нанали и солдата Гейба Джонса. Однако кооператив в геймплее не предусмотрен, поиграть за каждого героя пользователи смогут в определенные моменты. Официальный релиз Marvel 1943: Rise of Hydra запланирован на 2025 года. Точная дата выхода игры в свет пока что публично не раскрывается.

Фото и видео: YouTube / Marvel Entertainment