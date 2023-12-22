Глава Гагаузии заявила, что власти делают все для ее задержания

Евгения Гуцул прибыла в Молдавию после поездки в Россию.

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила журналистам о том, что власти из Кишинева делают все для ее задержания или унижения. В пятницу, 26 апреля, местный оппозиционный политик вернулась с территории России, куда летала в третий раз за последние два месяца с рабочим визитом. Сторонники активистки ждали ее возвращения в воздушной гавани Молдавии больше часа. В результате в помещении была объявлена эвакуация, а полиция пыталась вывести встречающих людей из зала ожидания. Затем глава автономии вышла к гражданам и рассказала, что ее держали больше часа, а также хотели допросить, но затем передумали.

Власти Кишинева все делают для того, чтобы меня задержать или как-то попытаться унизить. <…> Было очень много полицейских с автоматами, раньше тоже было, но не до такой степени, как сегодня. Пристальные взгляды сотрудников правоохранительных органов и таможни чувствовались. Евгения Гуцул, глава Гагаузии

Иностранная чиновница отметила, что сейчас в аэропорту остались члены правительства автономии, в отношении которых местные сотрудники полиции планируют составить протоколы. Евгения Гуцул вызвала для них адвокатов. Глава автономии добавила, что смогла добиться в России во время своей рабочей поездки надбавок к пенсиям и зарплатам для гагаузов.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости