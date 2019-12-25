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Премьер Молдавии допустил введение виз для россиян
Сегодня, 10:40
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Премьер Молдавии допустил введение виз для россиян

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Василий Тофан объяснил эту меру необходимостью следовать региональным стандартам для вступления страны в ЕС.

Премьер-министр Молдавии Василий Тофан допустил, что официальные власти из Кишинева введут визы для граждан России, Белоруссии и Китая потому, что таких мер требует процесс по европейской интеграции страны. В среду, 4 ноября, постсоветская республика получила экспертный отчет об оценке стран-кандидатов на вступление в Европейский союз. В документе говорится о том, что претенденты на членство в региональном сообществе должны привести свою визовую политику в соответствие с  существующими нормами.

Мы хотим продолжать европейский путь. Я не готов назвать конкретные сроки. Если нормы ЕС этого требуют, считаю, что мы должны принимать решения, которые позволят нам продвигаться в процессе европейской интеграции.

Василий Тофан, премьер-министр Молдавии

Российский посол Кишиневе Олег Озеров  говорил, что если власти Молдавии решатся на введение визового режима для россиян, то для чиновников из Кишинева это будет равносильно "выстрелу в ногу".

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Фото: YouTube / nokta.md

Теги: василий тофан, виза, молдавия
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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