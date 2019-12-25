Для очистки стекол лучше использовать пластиковый скребок и щетку.

Зимой перед поездкой автомобилистам важно не только очистить стекла от наледи, но и убрать снег с кузова, фар и номерных знаков. Езда с ограниченным обзором опасна и может обернуться штрафом. При этом надолго оставлять двигатель включенным во дворе для прогрева машины тоже нельзя. Об этом сообщает портал 110km.ru.

Согласно российским ПДД, во дворах жилых домов запрещено стоять с работающим двигателем более пяти минут. За нарушение предусмотрен штраф: 1,5 тысячи рублей в большинстве регионов и 3 тысячи рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, водитель не может выезжать с неочищенным лобовым и передними боковыми стеклами. Оставить небольшое смотровое отверстие во льду недостаточно: за ограничение обзорности грозит штраф 500 рублей.

Перед поездкой также необходимо убрать снег с крыши, очистить фары, зеркала и регистрационные знаки. Снег и лед могут слететь с автомобиля во время движения и создать опасность для других участников дорожного движения.

Для очистки стекол лучше использовать пластиковый скребок и щетку. Металлические инструменты способны оставить царапины, а резкие движения и сильное давление только увеличивают риск повреждений. От горячей воды стоит отказаться: из-за перепада температур стекло может треснуть. Альтернативой станут специальные размораживатели, если они не оставляют разводов и жирной пленки.

Зимой важно следить и за состоянием дворников, а также использовать незамерзающую жидкость, рассчитанную на соответствующую температуру. Чтобы утром не тратить время на удаление наледи, лобовое стекло можно закрывать специальным защитным чехлом. Обычный картон тоже подойдет, а вот газеты использовать не рекомендуют: они могут примерзнуть к поверхности.

Фото: Piter.tv